اليوم العالمي للغذاء.. مناسبة لتعزيز الوعي ومكافحة الجوع عالميا

يُحتفل بـ اليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي، ومحاربة الجوع وسوء التغذية حول العالم.





من أطلق هذا اليوم؟ ومن وين بدأت فكرته؟

تم إطلاق هذا اليوم من قِبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) سنة 1979، خلال مؤتمرها العام رقم 20، وذلك بمبادرة من وزير الزراعة في المجر آنذاك، الدكتور بال روماني، الذي اقترح تخصيص يوم عالمي للغذاء.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاحتفال بهذا اليوم في مختلف دول العالم، وكان أول احتفال رسمي سنة 1981.

مقر منظمة الفاو موجود في روما، إيطاليا، وهناك تُنظّم أهم الفعاليات المرتبطة بهذا اليوم.



لماذا نحتفل بيوم الغذاء العالمي؟

الهدف من هذا اليوم هو:

لفت انتباه العالم إلى معاناة ملايين البشر من الجوع وسوء التغذية.

تشجيع التضامن الدولي في محاربة الفقر والجوع.

دعم الزراعة المستدامة والأنظمة الغذائية العادلة.

تعزيز الوعي بأهمية الغذاء كحق إنساني أساسي.

الدعوة إلى تقليل هدر الطعام وتحسين توزيعه عالميًا.



ما هي الشعارات التي يتم التركيز عليها كل عام؟

في كل سنة، تختار منظمة الفاو شعارًا مختلفًا يعكس التحديات الغذائية في العالم.

ومن بين هذه الشعارات في السنوات السابقة:

"أغذيتنا.. مستقبلنا"

"لننمو، نتغذى، ونحافظ على البيئة"

"أعمالنا هي مستقبلنا"

"لا تتركوا أحدًا خلف الركب"



معلومات مهمة:

أكثر من 700 مليون إنسان حول العالم ينامون جوعى كل ليلة.

ثلث الطعام في العالم يُهدر أو يُفقد قبل أن يصل إلى الناس.

الجوع لا يعني فقط عدم وجود طعام، بل يشمل سوء التغذية، ونقص الفيتامينات، وغياب الطعام الصحي.



كيف يمكننا المشاركة في هذا اليوم؟

نشر التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تنظيم حملات لجمع الطعام وتوزيعه على الأسر المحتاجة.

إعداد عروض أو إذاعات مدرسية حول الغذاء وأهميته.

تقليل هدر الطعام في البيت والمدرسة.

دعم المنتجات المحلية والمزارعين المحليين.



❤️ رسالة اليوم العالمي للغذاء:

الغذاء حق وليس رفاهية.

كل إنسان في هذا العالم له الحق في أن يأكل طعامًا كافيًا، صحيًا، وآمنًا.

فلنتعاون جميعًا من أجل عالم بلا جوع.