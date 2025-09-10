الموت يفجع الفنانة مريم عامر منيب

ونشرت مريم عبر خاصية القصص المصوّرة على "إنستغرام" نعيًا مؤثرًا، جاء فيه:
"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين".
كما أعلنت أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر.
دعاء مؤثر
وطلبت مريم الدعاء لخطيبها بكلمات مؤثرة:
"اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة... اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".
نجوم الفن ينعونه
وكان الفنان محمود العسيلي من أوائل من نعى الراحل عبر "فيسبوك"، وكتب:
"توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة... لا حول ولا قوة إلا بالله".
-
أخبار متعلقة
-
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
-
محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو
-
دانييلا رحمة تعترف.. لهذا السبب لم أكشف عن حملي (فيديو)
-
تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان
-
زفاف داليدا خليل حديث السوشال ميديا بعد تعثّرها مرتين بالفستان - فيديو
-
الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)
-
راغب علامة يُلهب قرطاج ويكشف عن أغنية جديدة
-
لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش