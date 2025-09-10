الموت يفجع الفنانة مريم عامر منيب

الوكيل الإخباري- فُجعت الفنانة مريم عامر منيب بوفاة خطيبها المطرب الشاب عمرو ستين، الذي رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ، في خبر شكّل صدمة للوسط الفني وجمهوره.

اضافة اعلان



ونشرت مريم عبر خاصية القصص المصوّرة على "إنستغرام" نعيًا مؤثرًا، جاء فيه:

"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين".

كما أعلنت أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر.



دعاء مؤثر

وطلبت مريم الدعاء لخطيبها بكلمات مؤثرة:

"اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة... اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".



نجوم الفن ينعونه

وكان الفنان محمود العسيلي من أوائل من نعى الراحل عبر "فيسبوك"، وكتب:

"توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة... لا حول ولا قوة إلا بالله".