الأربعاء 2025-09-10 12:17 م
 

الموت يفجع الفنانة مريم عامر منيب

562
مريم عامر منيب
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   فُجعت الفنانة مريم عامر منيب بوفاة خطيبها المطرب الشاب عمرو ستين، الذي رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ، في خبر شكّل صدمة للوسط الفني وجمهوره.

اضافة اعلان


ونشرت مريم عبر خاصية القصص المصوّرة على "إنستغرام" نعيًا مؤثرًا، جاء فيه:
"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين".
كما أعلنت أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر.


دعاء مؤثر
وطلبت مريم الدعاء لخطيبها بكلمات مؤثرة:
"اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة... اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".


نجوم الفن ينعونه
وكان الفنان محمود العسيلي من أوائل من نعى الراحل عبر "فيسبوك"، وكتب:
"توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة... لا حول ولا قوة إلا بالله".

 

لها 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اف

المرأة والجمال السردين... سرّ طبيعي لبشرة نضرة وخالية من الالتهابات

ارشيفية

عربي ودولي سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة

أخبار محلية 325 ألف حاوية واردة عبر العقبة منذ بداية 2025 بارتفاع 19%

أطفال فلسطينيون

فلسطين 5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

54

طب وصحة ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

فلب

فن ومشاهير شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟

وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان

أخبار محلية وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

عاتغ

فن ومشاهير محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة