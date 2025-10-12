تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم

الوكيل الإخباري- لا تقتصر شهرة النجوم على أعمالهم الفنية فقط، بل تمتد لتشمل حياتهم العائلية، حيث تتسبب تصرفات أبنائهم أحيانًا في أزمات تضع آباءهم في مواقف محرجة أمام الجمهور.

ففي الفترة الأخيرة، تصدرت عدة مواقف حميمية لنجوم تعرضوا لانتقادات واسعة بسبب سلوكيات أو تصريحات أبنائهم، منها:

أمل عرفة التي دافعت بقوة عن ابنتها مريم عمايري بعد انتشار تسجيل صوتي مثير للجدل، وانتهت الأزمة باعتذار رسمي.

لينا الفيشاوي التي أعادت نشر صورة قديمة وصفت بالجريئة، ما أعاد فتح ملف الخلافات العائلية حول رعاية والدها لها.

أسما شريف منير التي تسببت بتصريحات مسيئة للشيخ الشعراوي، وأثارت انتقادات لأبيها الفنان شريف منير، قبل أن تعتذر وتعلن ارتداء الحجاب.

أنغام التي شهدت خلافاً علنياً مع ابنها عمر بسبب مسائل عائلية، لكنها استعادت العلاقة بعد فترة قصيرة.

هيدي كرم التي تعرضت لهجوم بسبب فيديو عفوي مع ابنها، ووصفت منتقديها بأنهم يعانون من "تفكير سلبي".

ابنة عمرو دياب جانا التي واجهت انتقادات بسبب نشر صور جريئة مع صديقها.

ابن محمد رمضان الذي تسبب في أزمة بعد اعتدائه على طفل زميل، مما أثار ردود فعل واسعة على والدها.



تظهر هذه المواقف كيف أن حياة النجوم الخاصة غالباً ما تتحول إلى مادة للجدل، مع ضغط متزايد عليهم لتبرير أو الدفاع عن أبنائهم أمام الجمهور والإعلام.