غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان عمر حسن يوسف عن استيائه من غياب اسم والده، الفنان الكبير حسن يوسف، عن الفيديو المصاحب لأغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي قدّمه الفنان تامر حسني.

اضافة اعلان



ورغم تضمين الفيديو لمشاهد أرشيفية لعدد من رموز المسرح المصري الراحلين، إلا أن تجاهل اسم حسن يوسف أثار استغراب الجمهور، ودفع بنجله إلى مهاجمة القائمين على العمل، وكتب عبر "فيسبوك":

"اللي صمم الفيديو محتاج يراجع تاريخ المسرح والفن المصري… كنتم محتاجين تذاكروا أكتر من كده."

وأضاف أن غياب والده ليس مجرد سهو، بل يعكس قصورًا في توثيق تاريخ المسرح المصري، معتبرًا الأمر "مضحكًا" في ظل المكانة الفنية الكبيرة لحسن يوسف.



ويأتي هذا الانتقاد بعد اعتراض مماثل من المخرج عادل عوض على التهميش الذي طال والده، الفنان الراحل محمد عوض، الذي لم يظهر سوى لثوانٍ قليلة رغم مسيرته المسرحية الطويلة.