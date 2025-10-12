في ذكرى ميلاده.. لماذا ما زال عمرو دياب في الصدارة بعد أكثر من 30 عاماً؟

الوكيل الإخباري- يحتفل الفنان المصري عمرو دياب، يوم 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ64، بعد مسيرة استمرت أكثر من 30 عامًا، حافظ خلالها على موقعه في صدارة الغناء العربي.

ورغم تغير الأذواق وظهور نجوم جدد، ظل "الهضبة" محافظًا على جماهيريته وتأثيره، بفضل عوامل عدة، أبرزها:

الشغف والتطور المستمر

التواصل العاطفي مع الجمهور أكثر من القوة الصوتية

الرهان على الشباب وتقديم ما يعبر عنهم

تجنّب الجدل والحفاظ على الخصوصية

ذكاء إعلامي عبر الحضور النادر

إدمان العمل والاهتمام بالتفاصيل

الاهتمام بالشكل والأناقة كجزء من الصورة الفنية



مسيرة فنية متجددة جعلت منه أيقونة عربية، لا تزال تتصدر قوائم الاستماع، وتملأ المسارح، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقته.