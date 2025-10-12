في ذكرى ميلاده.. لماذا ما زال عمرو دياب في الصدارة بعد أكثر من 30 عاماً؟

ورغم تغير الأذواق وظهور نجوم جدد، ظل "الهضبة" محافظًا على جماهيريته وتأثيره، بفضل عوامل عدة، أبرزها:
الشغف والتطور المستمر
التواصل العاطفي مع الجمهور أكثر من القوة الصوتية
الرهان على الشباب وتقديم ما يعبر عنهم
تجنّب الجدل والحفاظ على الخصوصية
ذكاء إعلامي عبر الحضور النادر
إدمان العمل والاهتمام بالتفاصيل
الاهتمام بالشكل والأناقة كجزء من الصورة الفنية
مسيرة فنية متجددة جعلت منه أيقونة عربية، لا تزال تتصدر قوائم الاستماع، وتملأ المسارح، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقته.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي
-
تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم
-
غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟
-
نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية
-
وفاة مخرج مصري مشهور
-
مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو
-
سحبها وأسقطها أرضاً .. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة عالمية شهيرة (فيديو)
-
إليسا تُعلق على قضية فضل شاكر وتصريحها يُشعل مواقع التواصل (فيديو)