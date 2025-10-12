نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية

وقالت بدر إنها فضّلت اللجوء إلى الجراحة لتصحيح المشكلة بشكل صحي وعلمي، بعيدًا عن العلاجات المؤقتة.
وفي سياق آخر، أوضحت أنها لم تحسم بعد قرار مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026، رغم تلقيها عددًا من العروض.
وأعربت عن سعادتها بفوزها بجائزة "دير جيست" عن دورها في مسلسل "أزمة ثقة"، معتبرة التكريم تقديرًا لمسيرتها، ووصفت العمل بأنه كان تجربة فنية مختلفة ومليئة بالتحديات.
كما أشارت إلى أن تأجيل عرض المسلسل ساهم في نجاحه، مشيدة بتوقيت طرحه على الجمهور.
واختتمت حديثها بسرد موقف إنساني مؤثر، بعد فقدانها خاتمًا يحمل نقشًا لختم الرسول ﷺ، قبل أن تعثر عليه لاحقًا، واصفة الخاتم بأنه يحمل قيمة روحية كبيرة بالنسبة لها، خاصة بسبب عبارة "توجّه حيث شئت فإنك منصور" المنقوشة عليه.
