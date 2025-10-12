الأحد 2025-10-12 12:52 م
 

نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية

نجلاء بدر
 
الأحد، 12-10-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" عن خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية تجميلية بعد تعرضها لارتخاء في عضلات الوجه وتشوهات، محذّرة من الاعتماد على الفيلر والبوتوكس كحلول بديلة قد تؤدي إلى تكتلات وتشوهات.

وقالت بدر إنها فضّلت اللجوء إلى الجراحة لتصحيح المشكلة بشكل صحي وعلمي، بعيدًا عن العلاجات المؤقتة.


وفي سياق آخر، أوضحت أنها لم تحسم بعد قرار مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026، رغم تلقيها عددًا من العروض.


وأعربت عن سعادتها بفوزها بجائزة "دير جيست" عن دورها في مسلسل "أزمة ثقة"، معتبرة التكريم تقديرًا لمسيرتها، ووصفت العمل بأنه كان تجربة فنية مختلفة ومليئة بالتحديات.


كما أشارت إلى أن تأجيل عرض المسلسل ساهم في نجاحه، مشيدة بتوقيت طرحه على الجمهور.


واختتمت حديثها بسرد موقف إنساني مؤثر، بعد فقدانها خاتمًا يحمل نقشًا لختم الرسول ﷺ، قبل أن تعثر عليه لاحقًا، واصفة الخاتم بأنه يحمل قيمة روحية كبيرة بالنسبة لها، خاصة بسبب عبارة "توجّه حيث شئت فإنك منصور" المنقوشة عليه.

 

ارم نيوز  

 
 
