أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي

وأثارت هذه الأنباء جدلاً واسعًا، خصوصًا بعد مزاعم ظهورهما معًا في أحد المطاعم بلبنان، ما فسّره البعض كخطوة "انتقامية" من طليقته.
أبو هشيمة خرج عن صمته عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، مؤكدًا أن ما يُتداول "عارٍ تمامًا من الصحة"، وأضاف:
"هناك شائعات تضحكني مثل الجميع، وأخرى أتجاهلها... لكن هذه المرة، الشائعة قادمة من بلد أحبه، ومع ذلك فهي لا تمت للحقيقة بصلة."
ووصف أبو هشيمة الأخبار بأنها "من تأليف ناس فاضية"، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر، ومؤكدًا أنه لا يولي هذه الأمور أي اهتمام.
