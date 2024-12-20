فنان سوري شهير ينهار باكياً من صيدنايا: انا كنت معتقل هون (فيديو)

الوكيل الإخباري- كشف الفنان السوري بسام دكاك عن اعتقاله في سجن صيدنايا عام 2012، موضحًا السبب الذي أدى إلى اعتقاله وما تعرض له من إهانات وأضرار نفسية وجسدية خلال فترة احتجازه

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وقال دكاك في لقاء له، إنه مع بداية الحراك الشعبي عام 2011، كان مختارًا لبلدة «دف الشوك» في ريف دمشق. دافع عن الشبان الذين خرجوا في التظاهرات ورفض التعاون مع الأجهزة الأمنية. ورغم كونه ممثلًا شهيرًا ومختارًا لإحدى البلدات، إلا أن السلطات السورية اعتقلته لمدة سنة و10 أشهر عام 2012.



سبب اعتقال بسام دكاك في صيدنايا:

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، زار دكاك سجن صيدنايا وذهب إلى الزنزانة التي قضى فيها مدة سجنه. هناك، انهار بالبكاء مستذكرًا أساليب التعذيب التي مورست ضده.



وقال إن أحد المحققين أطفأ سيجارة على ظهره، وأضاف باكيًا أن "هذا المكان كان شاهدًا على الإهانات التي تعرض لها، وآلام الصعقات الكهربائية التي تركت آثارًا في ساقيه." وأوضح أنه ما زال يعاني من رهبة تجاه أي شخص يرتدي زي الأمن.



وأكد الفنان دكاك أن فصله من نقابة الفنانين السوريين تم بأمر من زهير رمضان، نقيب الفنانين السابق، الذي منعه من دخول الإذاعة والتلفزيون ومارس سلطاته لحرمانه من المشاركة في أي أنشطة فنية في وطنه.



وأوضح أن استبعاده من الأعمال الدرامية استمر لسنوات، حيث كان يُطرح اسمه في العديد من المشاريع الفنية قبل أن يتم استبعاده بأوامر أمنية.



بسام دكاك يترك الفن ويبيع الفطائر:

أثار ظهور الممثل السوري بسام دكاك وهو يبيع الفطائر في إحدى حدائق دمشق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. وقد تداولت صور التقطها رواد «مهرجان الزهور» في دورته الرابعة والأربعين، المقام حاليًا في «حديقة تشرين» بالعاصمة السورية دمشق.



في البداية، توقع الكثيرون أن الفنان دكاك كان في زيارة للمهرجان، لكنه أوضح لاحقًا أنه مالك العربة، التي أصبحت مصدر رزقه الرئيسي لتأمين قوت عائلته، بحسب مقربين منه.



اضطر دكاك للعمل على تلك العربة لبيع الفطائر بعد عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية. وفي تصريحات سابقة قال: "العمل ليس عيبًا."

الممثل السوري "بسام دكاك" كان معتقلاً في فرع الخطيب وعاد إلى زنزانته ليشرح كيف يتم التعامل مع المعتقلين pic.twitter.com/FMgFYHOBov December 18, 2024