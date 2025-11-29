السبت 2025-11-29 11:47 ص

أول بيان من عائلة فضل شاكر بعد أنباء نقله للمستشفى - صورة

فضل شاكر
الوكيل الإخباري-   نفّت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر بشكل قاطع الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه ونقله إلى مستشفى في بيروت، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

ونشر نجل الفنان، محمد فضل شاكر، بياناً عبر حسابه على إنستغرام أكد فيه أن صحة والده بخير ومستقرة، مع شكر الجمهور على دعمهم، ودعا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار لتجنّب إثارة القلق بين محبيه.


وكانت بعض الصفحات قد زعمت مؤخراً أن فضل شاكر يعاني مضاعفات مرض السكري وأن حالته حادة، إلا أن العائلة أكدت استقرار وضعه الصحي وعدم وجود أي أزمة طبية.

 

 
Image1_112025299203174521940.jpg

 

 

