أول بيان من عائلة فضل شاكر بعد أنباء نقله للمستشفى - صورة

ونشر نجل الفنان، محمد فضل شاكر، بياناً عبر حسابه على إنستغرام أكد فيه أن صحة والده بخير ومستقرة، مع شكر الجمهور على دعمهم، ودعا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار لتجنّب إثارة القلق بين محبيه.
وكانت بعض الصفحات قد زعمت مؤخراً أن فضل شاكر يعاني مضاعفات مرض السكري وأن حالته حادة، إلا أن العائلة أكدت استقرار وضعه الصحي وعدم وجود أي أزمة طبية.
-
أخبار متعلقة
-
لغز النظارة السوداء.. لماذا يتمسّك فضل شاكر بارتدائها؟
-
ظهور نادر لنجاة الصغيرة بعد غياب (صور)
-
بعد 22 عاماً من عرضه.. مسلسل "الحقيقة والسراب" يعود للواجهة
-
هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية
-
يسرا تثير الجدل في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
-
والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها
-
شيرين عبدالوهاب تفقد حساباتها الرقمية وتحقيق رسمي مع المسؤولين
-
هنا الزاهد ممثلة العام.. قائمة تكريمات مهرجان ضيافة 2025