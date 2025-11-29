ظهور نادر لنجاة الصغيرة بعد غياب (صور)

الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الفنانة المصرية الكبيرة نجاة الصغيرة محركات البحث بعد ظهورها النادر والمفاجئ خلال زيارة لدار الأوبرا المصرية في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الأضواء. وظهرت برفقة عدد من كبار المسؤولين، بينهم المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأثار ظهورها تفاعلاً واسعاً، إذ عبّر الجيل الأكبر عن حنينه لذكريات أغانيها وأفلامها، بينما أبدى الجيل الأصغر إعجابه بإرثها الفني ورغبته في معرفة المزيد عنها.



وتُعد نجاة الصغيرة واحدة من أبرز رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي، وتميّزت بصوتها العذب وأدائها الرقيق. وُلدت عام 1938 باسم نجاة محمد محمود حسني البابا لأسرة فنية سورية الأصل، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة سعاد حسني. شاركت في 13 فيلماً من أشهرها "بنت البلد" و*"الشموع السوداء"*، واعتزلت التمثيل عام 1976 ثم الغناء عام 2002 قبل أن تعود بأغنية "كل الكلام" عام 2017.

ظهور نادر للفنانة نجاة الصغيرة اليوم بمدينة الثقافة والفنون في العاصة الإدارية pic.twitter.com/swhUppgLKu November 27, 2025