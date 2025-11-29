هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري تامر حسني تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا تم خلالها استئصال جزء من إحدى كليتيه نتيجة إصابته بمرض تطلّب تدخلاً عاجلاً. ونفى حسني في رسالة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام ما تردد عن تعرضه لخطأ طبي، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسن يومياً.

وأوضح حسني أن فريقه الطبي في ألمانيا يتابع حالته بالتنسيق مع أطباء في مصر، معبّراً عن امتنانه للإشادات التي تلقاها الأطباء المصريون من الجانب الألماني. وأكد أن العملية كانت كبيرة وصعبة، لكنه تجاوز مراحلها الحرجة بفضل الرعاية الطبية ودعوات الجمهور.



وكان تامر حسني قد قضى فترة قصيرة في ألمانيا عقب الجراحة، حيث أحيا حفلاً هناك قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج، موجهاً رسالة شكر لجمهوره وكل من دعمه خلال فترة مرضه.