السبت 2025-11-29 11:48 ص

هل تعرض لخطأ طبي؟ تامر حسني يكشف تطورات حالته الصحية

عن
تامر حسني
السبت، 29-11-2025 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري تامر حسني تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا تم خلالها استئصال جزء من إحدى كليتيه نتيجة إصابته بمرض تطلّب تدخلاً عاجلاً. ونفى حسني في رسالة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام ما تردد عن تعرضه لخطأ طبي، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسن يومياً.

اضافة اعلان


وأوضح حسني أن فريقه الطبي في ألمانيا يتابع حالته بالتنسيق مع أطباء في مصر، معبّراً عن امتنانه للإشادات التي تلقاها الأطباء المصريون من الجانب الألماني. وأكد أن العملية كانت كبيرة وصعبة، لكنه تجاوز مراحلها الحرجة بفضل الرعاية الطبية ودعوات الجمهور.


وكان تامر حسني قد قضى فترة قصيرة في ألمانيا عقب الجراحة، حيث أحيا حفلاً هناك قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج، موجهاً رسالة شكر لجمهوره وكل من دعمه خلال فترة مرضه.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

ل

تكنولوجيا ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

طائرة إيرباص A320

عربي ودولي شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

65

طب وصحة قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

5

طب وصحة تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة