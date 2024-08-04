ليلة أردنية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش على المسرح الشمالي

الوكيل الإخباري- بمشاركة فرقة أوركسترا نقابة الفنانين الأردنيين بقيادة المايسترو جورج أسعد، كانت البداية مع الأخوين وسام وحسام اللوزي اللذين قدما أغنية "الله ع الأردنية"، والتي تحمل صفات الشعب الأردني الأصيل.



ثم قدم اللوزيان أغنية "يا أسمر"، كما قدما أغنية ذياب مشهور "يا أبو ردين يا أبو ردانة إيش قلنالك يا دادة زعلانة". بعدها قدم وسام وحسام أغنية "الدحية" ولكن بأسلوبهما الخاص. وعاد اللوزيان ليستحضرا أغنية "فدوي لعيونك يا أردن" من كلمات الشاعر سليمان المشيني وألحان روحي شاهين.



ولكبار البلد قدم الأخوان اللوزي أغنية "حنا كبار البلد حنا كراسيها". وكانت أغنيتهما الشهيرة "يا بيرقنا العالي" كافية لإثارة الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح الشمالي.



يذكر أن الظهور الأول لفرقة "اللوزيين" كان عام 1992 عندما قدم "الأخوان اللوزي" أغنيات من الفلكلور والتراث الأردني، مثل أغنية "يا عرب يا شرقية". كما أنهما طورا "الهجيني والسامر" الأردني من خلال أدائهما مع آلات موسيقية، إذ برع الأخوان التوأم بالعزف على آلتي العود والإيقاع.



سليمان عبود يغني ألواناً مختلفة

الفنان سليمان عبود شاعر ومطرب له العديد من الإنجازات والأعمال التي لفتت الانتباه في الأردن والوطن العربي. بدأ وصلته بأغنية المطرب عاصي الحلاني "أنا يا طير ضيعني نصيبي". كما غنى "بين العصر والمغرب مرت لمة خياله"، وهي بالأصل أغنية عراقية قدمها أكثر من مطرب عربي.



كذلك قدم سليمان عبود أغنية "يا ابن الأوادم" وهي أغنية خليجية للمطرب عبد المجيد عبد الله، ومنها: "في عز ما كنت أهوجس فيك وأفتح لك

أبواب قلبي خذتني رجل لبابك

جيتك وأنا ما أذكر إني كنت رايح لك

بس أذكر إني كذا لطول غيابك".

ومن كلاسيكيات الأغاني الأردنية قدم سليمان عبود أغنية "هاشمي"، والتي سبق وغناها المطرب عمر العبد اللات. جدير بالذكر أن سليمان عبود مطرب فنان أردني مواليد العام 1971 بدأ مشواره الفني في الكويت عام 1991، وقدم العديد من الأغاني. وشارك في مهرجان الرباط الدولي في المغرب وظهر ممثلاً في مسرحية "بترا إن حكت".



محمد الحوري يطرب جمهوره

من برنامج "أرب أيدل" انطلقت شهرة المطرب محمد الحوري الذي يشارك في عدة مهرجانات أردنية، ومنها مهرجان جرش. غنى أولاً "يمه هالبنية"، ثم قدم أغنية "جتنا البنية"، وبعد اكتشافه أن الجمهور يحفظ الأغنية، طلب منهم ترديدها معه. بعدها كان موال "جرش تاريخ وحضارة"، تبعها بأغنية نجاح سلام الشهيرة "ميّل يا غزيل يا غزيل ميل".



ومن المفارقات الطريفة أن لجنة برنامج "أرب أيدل" سألت الحوري عند مشاركته في البرنامج عن وضعه الاجتماعي، فذكر أن حبيبته غضبت منه لأنه شارك بالبرنامج، فأثار ذلك ضحكات وتعاطف لجنة التحكيم. وعاد للعناد وقدم الحوري أغنية سميرة توفيق "ع العين موليتين ع العين مولية يا أحباب لا ترحلوا ظلوا حواليا". واختتم وصلته بأغنية "يا أم المحرمة".



حمدي المناصير يقدم اللون الأردني

الفنان حمدي المناصير أثبت وجوده على الساحة الفنية، وحقق انتشارًا واسعًا وسريعًا خلال فترة قصيرة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية على عدد من أغانيه، وهو من أوائل الفنانين الذين حصلوا على دروع من اليوتيوب.



وبعد أن انتظره الجمهور طويلًا، أطل الفنان حمدي المناصير وقدم أغنية "لا تغمزيني بعينك ما بطلع ع غيرك". كما غنى "هدا الزرزور ع الشجر.. وسمعته بالليل يغني". ثم قدم أغنية "وين ع رام الله"، تلاها بأغنية "بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل". كذلك قدم أغنية "مرعية يا البنت مرعية".



كما قدم المناصير أغنية "تنعاد بقلبي" وغناها الجمهور معه. الفنان "حمدي المناصير" ملتزم باللون الأردني، لذلك كل ما يقدمه من أغاني هو لون تراث وفلكلور أردني، وقد شارك في مهرجانات "الفحيص" و"صيف عمان"، وغنى على المدرج الروماني.



وحول مشاركته في مهرجان جرش، يقول الفنان "حمدي المناصير": "هذه هي المشاركة الثالثة لي في مهرجان جرش، وهو مهرجان وطني، له اسمه وشهرته وتاريخه، وهو بمثابة حلم كل فنان بأن يقف على مسارحه". وقد كرم نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي الفنانين المشاركين في هذه الليلة الأردنية المميزة.















