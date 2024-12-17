نجمة شهيرة تتعرّض لضربة خلال غنائها على المسرح -فيديو

وتم توثيق اللحظة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدا أن المعجب ألقى سوارًا باتجاه رأسها، لكنها نجحت في إبعاد وجهها في اللحظة الأخيرة، مما حال دون تعرضها لأي إصابة. وعلى الرغم من الموقف المفاجئ، استمرت في الغناء من دون أي تردد.
pic.twitter.com/OQUg8i4rSy
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