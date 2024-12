نجمة شهيرة تتعرّض لضربة خلال غنائها على المسرح -فيديو

الوكيل الإخباري- أثنى العديد من النقاد والصحافيين بردة فعل النجمة العالمية بيلي إيليش "الهادئ" بعدما ألقى أحد الحضور شيئًا عليها خلال تواجدها على المسرح أثناء عرضها في Desert Diamond Arena في غلينديل، أريزونا.

وفي التفاصيل كانت بيلي تجلس على الأرض خلال تقديم أغنيتها الشهيرة "What Was I Made For?" من فيلم "باربي"، عندما تعرضت لضربة مفاجئة وغير متوقعة.



وتم توثيق اللحظة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدا أن المعجب ألقى سوارًا باتجاه رأسها، لكنها نجحت في إبعاد وجهها في اللحظة الأخيرة، مما حال دون تعرضها لأي إصابة. وعلى الرغم من الموقف المفاجئ، استمرت في الغناء من دون أي تردد.





pic.twitter.com/OQUg8i4rSy Billie Eilish was struck by a necklace thrown from the crowd during her concert tonight. December 14, 2024