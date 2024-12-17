 
الثلاثاء 2024-12-17 12:49 م
 

نجمة شهيرة تتعرّض لضربة خلال غنائها على المسرح -فيديو

ي
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   أثنى العديد من النقاد والصحافيين بردة فعل النجمة العالمية بيلي إيليش "الهادئ" بعدما ألقى أحد الحضور شيئًا عليها خلال تواجدها على المسرح أثناء عرضها في Desert Diamond Arena في غلينديل، أريزونا.

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 وفي التفاصيل كانت بيلي تجلس على الأرض خلال تقديم أغنيتها الشهيرة "What Was I Made For?" من فيلم "باربي"، عندما تعرضت لضربة مفاجئة وغير متوقعة.

وتم توثيق اللحظة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدا أن المعجب ألقى سوارًا باتجاه رأسها، لكنها نجحت في إبعاد وجهها في اللحظة الأخيرة، مما حال دون تعرضها لأي إصابة. وعلى الرغم من الموقف المفاجئ، استمرت في الغناء من دون أي تردد.

 

 

لبنان 24

 

 
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