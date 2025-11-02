هدى المفتي تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير - صور

ونشرت صوراً لإطلالتها الفرعونية من تنفيذ شريف طانيوس، وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في "الحدث الثقافي الأضخم الذي يعكس عظمة التاريخ المصري".
وشاركت هدى في فقرة استعراضية سينمائية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة إلى جانب أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، مؤكدة أن اليوم كان "مهيباً ومفعماً بالفخر".
