MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

وأوضحت ديانا أنها تحب أن تكون مُثيرة على الشاشة وتحرص على تغيير مظهرها باستمرار حتى لا يشعر المشاهد بالملل، مضيفة أنها ترى في التجميل وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس، شرط اختيار طبيب كفء ومعرفة المواد المستخدمة في الحقن.
وفي سياق حديثها، كشفت ديانا أنها بعد إنجاب طفلها "دانييل"، قامت بسحب كل الفيلر من وجهها، في خطوة لإعادة التوازن إلى ملامحها.
كما شجعت النساء على اللجوء إلى التجميل إذا رغ
