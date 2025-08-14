الخميس 2025-08-14 11:56 ص
 

MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

ديانا فاخوري
 
الخميس، 14-08-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الإعلامية ديانا عن خضوعها لعدة عمليات تجميل، موضحة أنها في بداياتها قامت بحقن البوتوكس في شفتيها، إلا أن التجربة لم تسر كما توقعت، حيث تعرضت لانتفاخ كبير دفع إدارة قناة MTV إلى طلب توقفها عن الظهور على الهواء حتى يخف الورم.

وأوضحت ديانا أنها تحب أن تكون مُثيرة على الشاشة وتحرص على تغيير مظهرها باستمرار حتى لا يشعر المشاهد بالملل، مضيفة أنها ترى في التجميل وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس، شرط اختيار طبيب كفء ومعرفة المواد المستخدمة في الحقن.


وفي سياق حديثها، كشفت ديانا أنها بعد إنجاب طفلها "دانييل"، قامت بسحب كل الفيلر من وجهها، في خطوة لإعادة التوازن إلى ملامحها.


كما شجعت النساء على اللجوء إلى التجميل إذا رغبن بذلك، مؤكدة أن الأهم هو اتخاذ القرار بوعي والابتعاد عن المبالغة.

 

لبنان 24 

 
 
