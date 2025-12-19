ترامب: السيسي صديقي.. سأكون سعيدا بلقائه

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "صديق"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان السيسي يعتزم زيارة الولايات المتحدة.



وقال ترامب في تصريحات صحفية حول دعوة السيسي: "إنه صديق لي وسأكون سعيدا بلقائه أيضا".

كما أكد ترامب أنه لم يحدد موعدا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إن الأخير "يرغب في رؤيتي".



وكشف تقرير لصحيفة "زمان" الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين إسرائيل ومصر جاءت بدفع وضغط أمريكي مباشر، رغم التوتر الحاد في العلاقات منذ 7 أكتوبر 2023.



وأشار التقرير إلى أن واشنطن استخدمت صفقة الغاز كأداة سياسية لتوسيع التعاون الإسرائيلي–المصري، خاصة في ظل الخلافات الحادة حول معبر رفح، الذي تعتبر القاهرة أي فتح أحادي له "خطا أحمر" خشية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



ورغم توقيع الاتفاق، لا تزال الشكوك وانعدام الثقة مسيطرة على العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



كما لفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو تهرب سابقا من لقاء ثلاثي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خوفا من تداعيات داخلية قد تهدد ائتلافه الحكومي. وفي موازاة ذلك، يضغط ترامب حاليا لعقد لقاء ثلاثي جديد يضم السيسي ونتنياهو، تركز محاوره على المرحلة التالية من اتفاق غزة والملف الإيراني.



وخلص التقرير إلى أن صفقة الغاز قد تشكل تهدئة مؤقتة أكثر منها تحولا جذريا في العلاقات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستفتح الباب لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي أم ستبقى خطوة تكتيكية محدودة التأثير.