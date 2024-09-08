 
الأحد 2024-09-08 11:02 ص
 
 

المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأحد، 08-09-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   آخر ترتيبات يوم الاقتراع، وأهم ما يريد أن يسمعه الناخب قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع | رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطةاضافة اعلان
 
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