المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت

10:02 ص

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الوكيل الإخباري- آخر ترتيبات يوم الاقتراع، وأهم ما يريد أن يسمعه الناخب قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع | رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة اضافة اعلان





