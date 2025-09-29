سنة انتظار لتمديد خط مياه بسبب شارع معبّد حديثًا في ضاحية الأمير حسن#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/fqR0VGewpR— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 29, 2025
-
أخبار متعلقة
-
معلمة: تركت وظيفتي من اجل التعليم الدامج فوجدت واقعاً مختلفاً
-
تهريب المياه مستمر في منطقة نحلة جرش رغم تدخل سلطة المياه
-
طريق العقبة عبر البحر الميت خطر يهدد السائقين ليلاً بسبب غياب العواكس وعناصر السلامة
-
نشمي من الأمن العام يساعد كفيفاً بعبور الشارع في مشهد إنساني مؤثر
-
شهر على الدراسة دون معلمي كيمياء وأحياء وعلوم أرض في مدرسة ذو النورين بطبربور
-
بعد هروب خادمة من منزلهم بـ 11 عام .. حصلت المفاجأة !
-
الباراسيتامول وأثره على الحامل والتوحد ... الغذاء والدواء يجيب
-
توضيح الغذاء والدواء حول ارتفاع أسعار الأدوية الأجنبية