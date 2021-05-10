الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 11:17 ص

احتشاد أعداد هائلة فوق سور الصين العظيم



الوكيل الاخباري - توافدت أعداد هائلة من السكان المحليين والسياح إلى سور الصين العظيم، الذي يعد أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.

وعرضت وكالة "أ ف ب" مقطع فيديو يظهر الأعداد الهائلة التي ملأت المساحة العلوية لسور الصين العظيم بالكامل، ما طرح تساؤلات حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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يأتي ذلك بالتزامن مع سفر الملايين عبر مختلف مدن الصين في عطلة عيد العمال وتجمعهم في المواقع السياحية، بينما ازدحمت المطاعم ما يبشر باقتراب البلاد من طي صفحة كوفيد-19، بحسب وقالة "أ ف ب".



المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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