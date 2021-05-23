ثوران بركان بالقرب من غوما بالكونغو يثير ذعر السكان

الوكيل الاخباري - قطع الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي جولته في أوروبا وقرر العودة إلى بلاده، الأحد، من أجل الإشراف على الأزمة المتعلقة بانفجار بركان نيراجونجو ونزوح الآلاف من المناطق المحيطة بمدينة غوما.

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وقال الرئيس إنه يتابع عن كثب تطور الوضع الأمني والإنساني في شمال كيفو في أعقاب انفجار البركان الذي حدث السبت، وأعلن عن تعاطفه ودعمه للسكان المحليين ودعاهم إلى التحلي بالحكمة والتضامن في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.



وأعلنت الكونغو أنها فتحت الحدود في وجه الكونغوليين الفارين من البركان وأكدت أن عشرات الآلاف منهم تم إيوائهم في المدارس والكنائس.



وأظهرت مقاطع فيديو بثت على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي حمم البركان تصل إلى منازل بمحيطة مدينة غوما، وأخرى إلى مطار المدينة غوما.



pic.twitter.com/G4HEjdHJFD The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo May 22, 2021

كما أظهرت مقاطع أخرى عشرات الإلاف من سكان المدنيين يفرون بعد أن دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء مدينة غوما.وبدا الطريق الوحيد للخروج من مدينة غوما "طريق ساكي" مكتظا بالسيارات والحافلات وعشرات الآلاف من السكان الذين حملوا وأطفالهم وأمتعتهم وغادروا المدينة مشيا.

المصدر : سبوتنك







