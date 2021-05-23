ثوران بركان بالقرب من غوما بالكونغو يثير ذعر السكان

الوكيل الاخباري - قطع الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي جولته في أوروبا وقرر العودة إلى بلاده، الأحد، من أجل الإشراف على الأزمة المتعلقة بانفجار بركان نيراجونجو ونزوح الآلاف من المناطق المحيطة بمدينة غوما.
وقال الرئيس إنه يتابع عن كثب تطور الوضع الأمني والإنساني في شمال كيفو في أعقاب انفجار البركان الذي حدث السبت، وأعلن عن تعاطفه ودعمه للسكان المحليين ودعاهم إلى التحلي بالحكمة والتضامن في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
#BREAKING Lava reaches Goma airport in DR Congo after #Nyiragongo volcano erupts pic.twitter.com/h8Zg5ikK0N— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 22, 2021
وأعلنت الكونغو أنها فتحت الحدود في وجه الكونغوليين الفارين من البركان وأكدت أن عشرات الآلاف منهم تم إيوائهم في المدارس والكنائس.
وأظهرت مقاطع فيديو بثت على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي حمم البركان تصل إلى منازل بمحيطة مدينة غوما، وأخرى إلى مطار المدينة غوما.
The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD— Tom Peyre-Costa (@Tom_Peyre_Costa) May 22, 2021
المصدر : سبوتنك