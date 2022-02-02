شاحنة تغلق أحد الشوارع في أوساكا اليابانية

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشاحنة كانت قد أغلقت أحد أهم الشوارع في أوساكا اليابانية.

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والمثير في الأمر أن الشاحنة كانت تابعة لشركة "Ever Given"، وهي الشركة نفسها التي تسببت فيها إحدى سفنها بإغلاق لقناة السويس.



ويظهر المقطع المصور الشاحنة وقد كانت مقلوبة على أحد أطرافها فيما تحاول رافعة العمل على إبعادها عن الطريق من أجل إعادة فتحه أمام حركة المرور.







Компания Evergreen вновь отличилась. На этот раз грузовик компании перекрыл движение на главной автомагистрали в Осаке. В прошлом году судно Evergreen заблокировало Суэцкий канал, что привело к скоплению более 80 судов. pic.twitter.com/9DEzGkgIie February 1, 2022

المصدر : سبوتنك

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