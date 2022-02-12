شرطة أبو ظبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء بفيديو مرعب

الوكيل الاخباري - حذرت شرطة أبو ظبي، الجمعة، قائدي السيارت من تجاوز إشارة المرور الحمراء، بنشر مقطع فيديو يوثق حادثا مرعبا.

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ونشرت الشرطة المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، والذي يظهر سائقا تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التركيز والانشغال بغير الطريق، خلال انتظاره عبور الإشارة، الأمر الذي تسبب في حادث خطير، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة وانقلبت سيارته بعد اصطدام شديد.

وحثت الشرطة السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية، وعدم استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.







المصدر : سبوتنك