طريقة مبتكرة تحمي بلدة صينية من العواصف الرملية وتساهم في محاربة الفقر

الوكيل الاخباري - تقوم شركة صينية منذ سنوات بعمل دؤوب لمحاربة التصحر الذي يهدد بعض المناطق في الصين، في ذات الوقت الذي تساهم فيه في محاربة الفقر.
واستطاعت الشركة الصينية أن تبني حاجزا إيكولوجيا لحماية إحدى البلدات الصينية من التصحر، بعدما كانت العواصف الرملية تغطي غالبية أجزائها.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من جهود مقاومة التصحر التي استمرت على مدى أعوام في بلدة "ماكيت" الصينية، التي تقع في قلب الصحراء.
شركة صينية تبني حاجزا إيكولوجيا ضد التصحر#BloomingSnowLotus #قصص_شينجيانغ pic.twitter.com/w2iAT7XW91— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 1, 2021
وفي عام 2020 أصبحت زراعة نبات "الذؤنون" الذي تتم زراعته في تلك الغابة تحقق أرباحا تصل إلى 4.6 مليون دولار أمريكي.
وخلال السنوات الماضية حصلت الأسر الفقيرة على الأرباح التي يتم تحقيقها من زراعة النباتات في الغابة، وأصبح نصيب الفرد في فترة العمل السنوية التي تستمر 3 أشهر، هو 1400 دولار، ما ساهم في محاربة الفقر في المنطقة، إضافة إلى محاربة التصحر.
المصدر : سبوتنك