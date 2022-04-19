لن تصدق عينيك.. تمساح كبير يتسكع عبر ضاحية في فلوريدا

الوكيل الاخباري - في مشهد مرعب، التقط نائب قائد شرطة أميركي مقطعا مصورا لتمساح كبير يزحف عبر ساحة أمامية في فلوريدا قبل أن يشق طريقه إلى بحيرة مجتمعية.



وقال مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا في منشور على "فيسبوك"، إن الفيديو التقط صباح الأحد في ضاحية فينيس بفلوريدا.

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3 أمتار

ووفقا لتقديرات نواب قائد الشرطة، فإن طول التمساح يبلغ حوالي 10 أقدام أي ما يقارب 3 أمتار.



إلى ذلك، أبلغ مكتب العمدة لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بالواقعة.

كما أوصى الجيران بأن يكونوا في حالة تأهب، لأن التمساح سار إلى بحيرة هارينغتون.



يذكر أن ضاحية فينيس تقع جنوب تامبا على ساحل خليج فلوريدا.

المصدر : العربية

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