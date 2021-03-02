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الثلاثاء، 02-03-2021 01:04 م

مروحية بلاك هوك الأمريكية تتزود بالوقود في الجو



الوكيل الاخباري - تمتلك بعض الطائرات الحربية قدرات قتالية كبيرة تمكنها من تنفيذ مهام عسكرية متنوعة، لكنها تواجه تحديا من نوع خاص عندما تكون المهم على مسافة تتخطى مدى الطائرة.

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ويتم حساب مدى الطائرة وفقا لمخزون الوقود الذي تستطيع حمله وهي الكمية التي يجب أن تكون كافية لإتمام رحلة الذهاب والعودة خلال تلك المهمة.


ولهذا السبب طورت العديد من الدول طائرات خاصة يتم الاعتماد عليها في تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو لمنحها مدى أكبر وجعلها قادرة على قطع مسافة أكبر للوصول إلى الهدف أيا كان موقعه.

 



وتعد عمليات التزود بالوقود من أكثر العمليات خطورة بالنسبة للطيران الحربي، وتتطلب احترافية كبيرة من الطيارين لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يسبب كارثة.
ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، على "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة تزود إحدى المروحيات العسكرية بالوقود في الجو.

وكتبت: "فيديو لطائرة "بلاك هوك يو إتش -60" تابعة لـ "الجناح الاستكشافي الجوي 323" تتزود بالوقود في الجو".


ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن تلك العملية جرت خلال قيام الطائرة بمهام في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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