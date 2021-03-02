مروحية بلاك هوك الأمريكية تتزود بالوقود في الجو

الوكيل الاخباري - تمتلك بعض الطائرات الحربية قدرات قتالية كبيرة تمكنها من تنفيذ مهام عسكرية متنوعة، لكنها تواجه تحديا من نوع خاص عندما تكون المهم على مسافة تتخطى مدى الطائرة.
ويتم حساب مدى الطائرة وفقا لمخزون الوقود الذي تستطيع حمله وهي الكمية التي يجب أن تكون كافية لإتمام رحلة الذهاب والعودة خلال تلك المهمة.
ولهذا السبب طورت العديد من الدول طائرات خاصة يتم الاعتماد عليها في تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو لمنحها مدى أكبر وجعلها قادرة على قطع مسافة أكبر للوصول إلى الهدف أيا كان موقعه.
فيديو لطائرة "بلاك هوك يو إتش-60" تابعة لـ "الجناح الاستكشافي الجوي 323" تتزود بالوقود في الجو خلال قيامها بمهام في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، يناير 2021 pic.twitter.com/L8OgxeEgJx— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 1, 2021
ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن تلك العملية جرت خلال قيام الطائرة بمهام في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي".
المصدر : سبوتنك