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الثلاثاء، 22-03-2022 11:56 ص

السجن المؤبد لـ7 من أسرة واحدة في مصر

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الوكيل الإخباري - أصدر محكمة جنايات الزقازيق بمصر، يوم الأحد، حكما يقضي بمعاقبة 7 متهمين من أسرة واحدة، بالسجن المؤبد لكل منهم "غيابيا"، بتهمة الشروع في قتل 3 أشقاء وابن أحدهم.

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وفي التفاصيل، تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام 7 أشخاص - "محمد.ح .إ.ح"، و"ع . ح . ن" و"علي.س.ع"، و"عيد. م. ب"، و"حافظ . أ . ت"، و"سليمان . ح . إ"، و"محمد.ح .ح"-  شرعوا في قتل المجنى عليهم، إذ أنهم في 1 حزيران 2021، انهالوا عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية وماسورة حديد، بسبب خلافات بينهم، ما أدى لإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

في حين تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم "غيابيا".

 

لبنان 24 

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