الخميس 08-09-2022
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الخميس، 08-09-2022 04:30 م

السعودية .. صاعقة رعدية تقتل رجلاً

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الوكيل الإخباري-تسببت صواعق رعدية متفرقة في وفاة مواطن سعودي  وإصابة مقيم وهلاك قطيع من الإبل في السعودية.

ووفقا لصحيفة سبق، فإن المواطن كان يتفقَّد منزلاً له تحت الإنشاء بقرية الوضال بالفحو في محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وبصحبته أحد المقيمين، فضربتهما صاعقة رعدية مصاحبة للأمطار التي شهدتها المحافظة مُتسبِّبةً في مقتل المواطن، بينما أصيب المقيم بإصابات بسيطة.

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كما تسبَّبت صاعقة رعدية أخرى في هلاك قطيع من الإبل بمركز الشواق شرقي محافظة الليث.


وشهدت محافظتا الليث وأضم اليوم أمطارًا متفرقة، شملت بعض القرى والهجر.

 

البيان

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