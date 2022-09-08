الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 04:29 م

السويد ..الحكم بسجن طالب مدى الحياة لقتله مدرستين

image


الوكيل الإخباري-قضت محكمة سويدية اليوم الخميس بحبس طالب  (18 عاما) مدى الحياة لادانته بتهمتين عقب مقتل مدرستين اثنتين في مدرسة في مالمو بالسويد منذ نحو ستة أشهر.

وقالت المحكمة في ثالث أكبر مدينة بالسويد اليوم إنه بالاضافة لحكم السجن، سوف يتعين على المتهم دفع نحو مليون كرون سويدي (نحو 93 ألف دولار) مقابل التسبب بأضرار لأقارب الضحيتين.

اضافة اعلان


واعترف المراهق بارتكابه الهجوم في 21 مارس الماضي.
وكان المتهم مسلحا بمعدات من بينها فأس. وتم إلقاء القبض عليه عقب أن أبلغ بنفسه عن الهجوم من خلال هاتف الطوارىء.


ولدى وصول الشرطة للطابق الثالث من المدرسة الثانوية، اكتشفت وجود المدرستين مصابتين بإصابات خطيرة والطالب  . وقد توفيت المدرستان لاحقا جراء إصابتهما.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

سوريا .. رجل يقتل أسرة زوجته ثم ينتحر

image (1)

السجن 5 سنوات لزوج صفع زوجته فأفقدها بصرها في مصر

1604739201482

السعودية .. صاعقة رعدية تقتل رجلاً

111111111111

بريطانيا .. «غاز الضحك» يتسبب في شلل رجل

معلومات_عن_سمك_القرش

سمكة قرش تقتل امرأة أمريكية في جزر الباهاما

201952752157507IN

100 حيوان .. عصابة من القرود تقتل رجلا فوق سطح منزله في الهند

أخبار متعلقة
31YH83du6BL

المانيا .. يقتل امرأة بفأس أمام أعين الشرطة

76300_966876_large

المغرب .. كلاب ضالة تقتل طبيبة فرنسية

ففففففففففييييييييي

بسبب كلمة سر .. شاب يقتل شقيقه في العراق