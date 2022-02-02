الشرطة المصرية تبحث عن يمني ضرب ابنة أخيه حتى الموت

الوكيل الإخباري - تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها ؛ لضبط يمني متهم بالتسبب في وفاة ابنة شقيقه بعد وصلة ضرب بدعوى تأديبها داخل شقة بفيصل.



وتلقى العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





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كشفت تحريات مباحث بولاق الدكرور، أن عم الطفلة ذات الـ13 سنة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اعتدى عليها بالضرب بعصا تارة وركلات ولكمات تارة أخرى لعدم التزامها بحفظ القرآن الكريم كما طلب منه والدها المقيم خارج مصر.

وحسب تحريات الرائد أحمد مندور والنقيب أحمد عبد الكريم، معاوني مباحث بولاق الدكرور، لم تتحمل الصغيرة وصلة الضرب التي منحها إياها عمها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ولاذ العم بالهرب خشية ضبطه من قوات الشرطة.



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