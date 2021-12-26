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الأحد، 26-12-2021 10:23 ص

الولايات المتحدة.. سرقة 100 مليار دولار من أموال الإغاثة من الوباء

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الوكيل الإخباري - سرق ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل من برامج مساعدات كورونا التي أقرها الكونجرس الأمريكي لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، حسبما ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية.

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ووفقا لشبكة إن بي سي، قال المنسق الوطني للتعافي من عمليات الاحتيال الوبائي في الوكالة روي دوتسون، إن التقدير يستند إلى قضايا الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، ولم تتضمن الخدمة السرية قضايا احتيال مساعدات كورونا التي رفعتها وزارة العدل في أميركا.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة السرية إنها حصلت على أدلة لسرقة أكثر من 1.2 مليار دولار أثناء التحقيق في التأمين ضد البطالة والاحتيال على القروض وأعادت أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من خلال العمل مع الشركاء الماليين والولايات لعكس المعاملات.


كما تقول الخدمة السرية إن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال الوبائي، مع وجود قضايا في كل ولاية، وتم اعتقال 100 شخص حتى الآن.

 

المصدر - البيان 

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