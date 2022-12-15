بريطانيا ..مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة

الوكيل الإخباري - قضى طفل رابع يبلغ ستة أعوام، بعدما سقط مع ثلاثة آخرين الأحد في بحيرة متجلدة في بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة يوم الأربعاء.



وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغين من العمر 6 و8 و10 و11 سنة مصابين بسكتة قلبية بعد ظهر الأحد بعد سقوطهم في بحيرة في سوليهال، وسبق أن أعلنت شرطة وست ميدلاندز مقتل ثلاثة منهم.

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وقالت في بيان "بحزن عميق نعلن بعد ظهر يوم (الأربعاء) أن الطفل البالغ ستة أعوام والذي كان في المستشفى، خسر معركته من أجل الحياة".



وأضافت "نقدّم كل تعازينا لعائلات وأصدقاء الأشخاص المعنيين بهذه المأساة".



وأفاد شهود عيان عن رؤية الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد ما تسبب بسقوطهم في المياه. وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

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