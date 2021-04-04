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الأحد، 04-04-2021 12:15 م

بسبب حبة البركة.. وفاة سيدة مصرية وتسمم طفليها

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الوكيل الاخباري - لقيت سيدة مصرية مصرعها وأصيب طفلاها بحالة تسمم جراء تناولهم مادة سامة بالخطأ ظنا أنها "حبة البركة".

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وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن التحريات الأولية كشفت أن السيدة المتوفاة هي ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاما، وتعاني من أعراض مرض السكري.

وأوضحت التحريات أن أحد أقارب الضحية المقيمة في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، نصحها بتناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوى السكر في الجسم.


وعملت السيدة المصرية بالنصيحة، لكنها تناولت سم فئران عن طريق الخطأ، وذلك بسبب تشابه المادتين في اللون.


وكانت ربة المنزل تحتفظ بعبوة ممتلئة بحبة البركة وإلى جوارها عبوة أخرى شبيهة بداخلها سم فئران في صورة حبيبات.


وعقب استيقاظها من النوم، تناولت الأم المصرية، ملعقة من سم الفئران بدلا من حبة البركة، وأراد طفلاها تناول المادة نفسها فأعطتهما منها، الأمر الذي تسبب في وفاتها وإصابة الطفلين بالتسمم.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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