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الجمعة، 14-10-2022 04:20 م

تفاصيل تعذيب طفل على يد زوج والدته في مصر

الطفلة٢


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر حالة من الصدمة على وفاة طفل في العقد الأول من عمره عقب تعرضه للاعتداء والتعذيب بإطفاء السجائر والضرب بالأيدي حتى الموت على يد زوج والدته التي وقع زوجها تحت طائلة الإدمان وارتكاب الجرائم بعدما تجرد من كافة المشاعر الإنسانية انتقاما من والدة الطفل الضحية بسبب خلافات أسرية خلال الأسابيع الماضية .

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ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط "زوج الٱم" بعد تسببه في وفاة طفل "أحمد .م" عقب  تعنيفه وضربه بالعصا وهتك عرضه جنسيا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل طوارئ مستشفى طنطا الجامعي في الغربية وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة.


تعود أحداث الواقعة حينما تلقى  اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا يفيد بوصول طفل 7 سنوات مصاب بعدة كدمات وإصابات إلى مستشفى الطوارئ يدعى أحمد .م ومقيم بمنطقة الترعة .

 

صدى البلد


 




 

 


 

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