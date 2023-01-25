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الأربعاء، 25-01-2023 09:45 ص

جثة بلا ذراعين ولا رأس في مصر .. قاتل يروي تفاصيل بشعة عن جريمته

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الوكيل الإخباري- كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جريمة أثارت الذعر في منطقة عابدين بوسط القاهرة، بعدما عثر الأهالي على جثة مقطعة داخل شقة بدائرة القسم.

وبحسب موقع «مصراوي»، تلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من الأهالي يفيد بعثورهم على أجزاء من جثة داخل شقة بعابدين، بعد أن انبعثت رائحة كريهة من الداخل، وباستطلاعهم الأمر عثروا على جثة مقطعة لعدة أجزاء، حيث تم فصل الرأس عن الجسد وقطع الذراعين والقدمين، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

بانتقال رجال المباحث وإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المجني عليه (أ.م 56 عاماً)، وأن وراء ارتكاب الجريمة صديق له بسبب خلافات مالية. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة لدى مواجهة رجال المباحث له، وأشار إلى أنه لم يقصد قتله، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب خلافات مالية، قام خلالها بدفعه فسقط على الأرض وسالت من جسده الدماء فتوقع إنه توفي، فخشي افتضاح أمره.

وتابع المتهم في اعترافاته: بعد دقائق فكرت في إخفاء معالم الجثة، فقمت بتقطيع أعضائها بآلة حادة، وفصل الرأس عن الجسد وكذلك الذراعين والقدمين، تمهيدا للتخلص منها لإخفاء كل تفاصيل الجريمة ، إلا أنني لم أتمكن من ذلك بسبب حجم الجثة وإمكانية كشف أمري خلال نقلها، فتركت موقع الجريمة وهربت.

أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتوقيع كشف الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من كشف الطب الشرعي.

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عكاظ


 




 

 


 

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