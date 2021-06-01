الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل : إلغاء رسوم مرور الشاحنات الأردنية إلى مصر

عمان .. إسكان الصيادلة لا بواكي له يا ' وزارة المياه '

تراجع أسعار النفط عالميا

35 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في جرش

فريحات يضع استقالة العجارمة بين يدي مجلس النواب

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا في جامعة آل البيت

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر أيار الماضي

الملك يؤكد أهمية الحوار حول مشروعات الإصلاح السياسي وتوسيع نطاقها

استمرار صرف الكوبونات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

توضيح حكومي لـ الوكيل حول دخول المنشآت لمن لا يُحمّلون ' سند'

الثلاثاء، 01-06-2021 09:31 م

جريمة مروعة في مصر .. أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! - صور

image-20170223-24099-1t4k0xi


الوكيل الإخباري- واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية شمال مصر، غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فظاعتها، مخلفة غضباً عارماً.

فقد قام أب بتقييد ابنه الصغير ووضع العسل على جسده ثم تركه فريسة للحشرات، وذلك بحجة تأديبه وانتقاما من والدته.

اضافة اعلان
 

 

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا من وليد مصطفى، مسؤول حقوق الإنسان بالتحالف المدني لحقوق الإنسان، في القليوبية، بأن سيدة مصرية أكدت قيام زوجها بتقييد ابنه بقطعة خشبية وتعرية جسده ودهنه بالعسل ثم تركه فريسة للحشرات.

فانتقلت وحدة أمنية إلى المكان، وفعلاً تأكدت من صحته، حيث وجدت الطفل في حالة يرثى لها بعدما تجمعت الحشرات على جسده.

أوضح وليد مصطفى مقدم البلاغ، أن الطفل يدعى محمد. د، ويقطن في إحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويبلغ من العمر 7 سنوات، كاشفاً أن الأم وبعد إبلاغها الشرطة أخذت الطفل، وهربت إلى قرية أخرى خوفاً من بطش الزوج.

 



كما نقلت التحقيقات أن الأب معروف بسوء السلوك في المنطقة، واعتاد تعذيب ابنه وتقييده وتركه على سطح المنزل فريسة للنحل والحشرات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

كشفت الأم أن زوجها يعاملها وابنها بعنف شديد وقسوة مفرطة، واعتاد على ابتكار وسائل تعذيب جديدة لابنه، بينها طريقة العسل، وحرمانه من الطعام والشراب لساعات طويلة رغم عمره الصغير وعدم قدرته على تحمل ذلك.

يشار إلى أنه تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإرسال الطفل للطب الشرعي لبيان حجم الإصابات بجسده.

 

المصدر- لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

بمشهد مفزع .. اكتشاف جثة داخل احد المقابر في مصر والأمن يحل اللغز!

شرطة-دبي

الإمارات.. مواطن من جنسية عربية يطعن آخر حتى الموت ويروع الناس

الدفاع المدني

وفاة رجل وزوجته اثر حادث سير في الكرك

مصر

فيديو - القبض على أب علق ابنه من الطابق الرابع في القاهرة

10202014044336112498

الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب في عجلون

www

الدفاع المدني يحول دون امتداد حريق للأردن من فلسطين المحتلة