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الأحد، 03-04-2022 09:42 ص

جريمة مروعة.. يحرق زوجته بالأسيد في السعودية

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الوكيل الإخباري -  شهدت مدينة جدة السعودية جريمة مروّعة، بعدما تجرد رجل من مشاعره الإنسانية، وأقدم على حرق زوجته وطفلتها بمادة الأسيد الحارقة، ما تسبب في وفاة الأم، بحسب سبق السعودية.
 
باشرت الأجهزة الأمنية بمدينة جدة جريمة مروِّعة بأحد الأحياء السكنية،بعدما تجرد سعودي من مشاعره الإنسانية، وأقدم على حرق زوجته وطفلتها بمادة الأسيد الحارقة، ما تسبب في وفاة الأم، بحسب صحيفية "سبق" السعودية.  

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن أحد الأشخاص، وهو مواطن سعودي، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عامًا.

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وبيَّنت المصادر أنه تم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.

 

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