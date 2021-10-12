حادث تدهور حافلة مدرسية في البلقاء - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مصدر أمني على وقوع حادث تدهور حافلة مدرسية لنقل الطلبة بمحافظة البلقاء في منطقة صافوط إثر انزلاقها بسبب سقوط الأمطار صباحا .

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وأضاف المصدر اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن الحافلة لا يوجد بها طلبة منوها إلى عدم وجود أية إصابات .



وأشار مواطن لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الشارع الذي وقع به الحادث خطيرا وغير مسيجا من الأطراف رغم أنه يقع بجانب وادي .