حادث تدهور حافلة مدرسية في البلقاء - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مصدر أمني على وقوع حادث تدهور حافلة مدرسية لنقل الطلبة بمحافظة البلقاء في منطقة صافوط إثر انزلاقها بسبب سقوط الأمطار صباحا .
وأضاف المصدر اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن الحافلة لا يوجد بها طلبة منوها إلى عدم وجود أية إصابات .
وأشار مواطن لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الشارع الذي وقع به الحادث خطيرا وغير مسيجا من الأطراف رغم أنه يقع بجانب وادي .
حادث تدهور حافلة مدرسية في البلقاء pic.twitter.com/n6rzGykGGJ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 12, 2021