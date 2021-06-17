حادث مروع على أحد الطرق في الصين - فيديو

الوكيل الاخباري - شهدت مدينة شانغهاي الصينية حادثا مروعا تسببت به إحدى المركبات بعدما فقد قائدها السيطرة عليها على إحدى الجسور، ورغم ذلك لم تكن الخسائر البشرية كبيرة.

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع على أحد الطرق السريعة في شانغهاي، يوم 13 يونيو/ حزيران، تسببت فيه مركبة خرجت عن سيطرت قائدها على جسر علوي، وأدى ذلك إلى اصطدامها بجانب الطريق بقوة كبيرة.



A truck in Shanghai lost control and crashed into the railings of a highway, and dumped asphalt over the vehicles underneath. Four vehicles were damaged and two people injured. pic.twitter.com/pYcogbwBdf June 16, 2021

وتسبب الحادث، الذي يرصد تفاصيله مقطع فيديو نشرته الصحيفة، بتضرر 4 سيارات كانت تسير على الطريق المار أسفل الجسر، بينما لم تتجاوز حصيلة الإصابات الشخصين، واللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



ولفتت الصحيفة إلى أن السيارة التي كانت محملة بمادة مستخدمة في تمهيد الطرق "الأسفلت" لم تسقط على السيارات التي تمر أسفل الجسر، بينما اقتصر الأمر على سقوط حمولتها وبقائها فوق الجسر، لحين رفعها في وقت لاحق، وهو السبب في عدم وجود خسائر مادية وجسدية كبيرة.







المصدر : سبوتنك