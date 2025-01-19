 
الأحد 2025-01-19 10:02 ص
 

ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

5655
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   "ريجيم البرتقال في 7 أيام" هو حمية غذائية حظيت بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع بداية فصل الشتاء الذي يتزايد فيه استهلاك هذه الفاكهة. وقد تداول العديد من مستخدمي السوشيال ميديا وخبراء التغذية تجاربهم حول هذه الحمية ونتائجها التي وصفوها بأنها "سحرية"، إذ يمكن الحصول على نتائج ملموسة بعد اتباعها.

اضافة اعلان


خلال الأيام الأخيرة، تحدث العديد من خبراء التغذية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تأثير "ريجيم البرتقال" على الجسم والوزن، وخاصة في تقليل دهون البطن. ويُعتبر هذا النظام الغذائي بديلاً سريعًا للحصول على نتائج سريعة، إذ يلاحظ البعض فقدان الوزن في مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.


ويتجاوز هدف هذا النظام فقدان الوزن، إذ يُساهم أيضًا في تطهير الجسم من السموم، تحسين عملية الهضم، وتقوية الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن آراء الخبراء حول هذا النظام كانت متباينة؛ فبعضهم يشير إلى أن اتباعه قد يحقق نتائج سريعة وواضحة، حيث أفاد بعض المستخدمين بخسارة أكثر من 5 كيلوغرامات في أسبوعين بشرط استشارة الطبيب. بينما يرى آخرون أن النظام قد يتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها مثل الحساسية أو ارتفاع الحموضة في الجسم.


يعتمد هذا النظام بشكل أساسي على تناول البرتقال، سواء كان جزءًا من وجبات منخفضة السعرات الحرارية أو كـ"سناك" بين الوجبات.

 

المصري اليوم 

 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

سجون الاحتلال

خاص بالوكيل نادي الأسير الفلسطيني: اتفاق تبادل الأسرى سيفرج عن كافة النساء والأطفال في سجون الاحتلال

تعبيرية

فلسطين الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها

نحك

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة التوفير الأكبر في المملكة بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مالية قيّمة ورحلات مميزة

5655

طب وصحة ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

الجندي الأسير أورن شاؤول

فلسطين بيان إسرائيلي: انتشال جثة الجندي الأسير أورن شاؤول من قطاع غزة

ا

فلسطين مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

ا

عربي ودولي استكمال تحضيرات الحفل.. تنصيب ترامب بدون ممثلين عن روسيا أو العرب

تعبيرية

فلسطين حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"



 




الأكثر مشاهدة