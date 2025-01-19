ريجيم البرتقال: خسارة 5 كيلو في أسبوعين مع حمية الشتاء الشهيرة

خلال الأيام الأخيرة، تحدث العديد من خبراء التغذية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تأثير "ريجيم البرتقال" على الجسم والوزن، وخاصة في تقليل دهون البطن. ويُعتبر هذا النظام الغذائي بديلاً سريعًا للحصول على نتائج سريعة، إذ يلاحظ البعض فقدان الوزن في مدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.
ويتجاوز هدف هذا النظام فقدان الوزن، إذ يُساهم أيضًا في تطهير الجسم من السموم، تحسين عملية الهضم، وتقوية الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن آراء الخبراء حول هذا النظام كانت متباينة؛ فبعضهم يشير إلى أن اتباعه قد يحقق نتائج سريعة وواضحة، حيث أفاد بعض المستخدمين بخسارة أكثر من 5 كيلوغرامات في أسبوعين بشرط استشارة الطبيب. بينما يرى آخرون أن النظام قد يتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها مثل الحساسية أو ارتفاع الحموضة في الجسم.
يعتمد هذا النظام بشكل أساسي على تناول البرتقال، سواء كان جزءًا من وجبات منخفضة السعرات الحرارية أو كـ"سناك" بين الوجبات.
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