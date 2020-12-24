الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 02:14 م

حيوان مسعور يهاجم 10 أطفال في مصر - فيديو

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الوكيل الاخباري - رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا بصعيد مصر، لحظات هجوم "سلعوة" مسعورة على مجموعة من الأطفال.

وقامت "السلعوة" في أحد شوارع المنطقة، بالهجوم وعقر 10 أطفال، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

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وأظهرت الفيديوهات انقضاض السلعوة المسعورة على طفل وعقره في رقبته، وتوالت في عقر الباقين، كما تجولت في شوارع المنطقة وهاجمت كل من يعترض طريقها، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.


وعلى الفور، انتقل فريق من الطب البيطري، ومعه قوة من شرطة قسم قنا، إلى مكان الواقعة في منطقة الحصواية والزبيدي، شرق مدينة قنا، وتم تنفيذ عملية بحث واسعة عن السلعوة التي ظهرت في الفيديو، ولكن دون العثور على أي أثر لها.

 



وناشد الأهالي رجال الطب البيطري استكمال أعمال البحث حتى العثور على السلعوة، التي عقرت أبناءهم، فيما شكل بعض الشباب أنفسهم في مجموعات للبحث عنها في الشوارع، لمساعدة لجان مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لضبط ذلك الحيوان المسعور.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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