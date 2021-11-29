الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: نُشجع انتاج دواء كورونا محلياً

وفيات الإثنين 29-11-2021

العالم يحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مدعوون للمقابلات الشخصية في اليرموك - اسماء

لا مخالفات على وزارة التعليم العالي في تقرير ديوان المحاسبة 2020

الأوبئة توصي بإجراء فحص PCR للقادمين من الدول التي رصدت أوميكرون

اجتماع دولي طارئ اليوم حول المتحور الجديد أوميكرون

اجتماع طارئ لنقابة تجار الألبسة الثلاثاء

عودة الاحتجاجات.. لبنان يستفيق على قطع للطرقات

تنويه من الخدمة المدنية للخريجين

الإثنين، 29-11-2021 09:26 ص

مراهق يقتل طفلة إثر هجوم بالسلاح الأبيض في بريطانيا

طعن- (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية يوم الأحد إن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما وجهت إليه تهمة قتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وسط مدينة ليفربول.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن شرطة ميرسيسايد قولها إن الفتاة "أفا وايت" كانت برفقة أصدقائها في المدينة يوم الخميس عندما تعرضت لهجوم أدى إلى "إصابات كارثية" في الساعة 20:39 مساء بتوقيت جرينتش.

وتم اتهام الصبي، 14 عاما، والذي لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية، بالقتل وحيازة سلاح أبيض.


وقالت الشرطة إنه أودع الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة اليوم الاثنين.


كما تم إطلاق سراح ثلاثة فتيان آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما، كان قد تم اعتقالهم على ذمة الحادث، بكفالة مشروطة مع استمرار التحقيقات.

 

المصدر -البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

ازمة سير على طريق المطار بسبب حادث سير

9bcb7be48c

إطلاق نار داخل محل تجاري في الولايات المتحدة

3607028-612x407

أب يضرب طفلته حتى الموت في مصر

2021_8_15_13_32_31_205

القبض على شخص زور إقامات في السعودية

تفسير-حلم-غرق-بنتي

مأساة عروس عراقية ابتلعها بحر المانش - صورة

883711

العثور على نصف جثة نهشتها الحيوانات في الكويت

أخبار متعلقة
بوكس

مقتل طالب على يد شابين ووالدتهما في مصر - صورة

DSC_1574-233

أب يعترف بمهاجمة طفليه بسكين في السويد

japan-train

إصابة ثمانينية في هجوم بسكين في محطة قطار فوكوشينا اليابانية

1-1478142

عجوز أسترالي يخلص نفسه بـ أعجوبة من فكي تمساح

b25489fd81bd348b-1024x576

مراهق بريطاني يقتل 6 نساء كل 6 أشهر مقابل الفوز في يانصيب - صور