مراهق يقتل طفلة إثر هجوم بالسلاح الأبيض في بريطانيا

الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية يوم الأحد إن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما وجهت إليه تهمة قتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وسط مدينة ليفربول.



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ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن شرطة ميرسيسايد قولها إن الفتاة "أفا وايت" كانت برفقة أصدقائها في المدينة يوم الخميس عندما تعرضت لهجوم أدى إلى "إصابات كارثية" في الساعة 20:39 مساء بتوقيت جرينتش.



وتم اتهام الصبي، 14 عاما، والذي لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية، بالقتل وحيازة سلاح أبيض.



وقالت الشرطة إنه أودع الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة اليوم الاثنين.



كما تم إطلاق سراح ثلاثة فتيان آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما، كان قد تم اعتقالهم على ذمة الحادث، بكفالة مشروطة مع استمرار التحقيقات.

المصدر -البيان