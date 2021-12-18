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السبت، 18-12-2021 01:42 م

مصر.. العقوبات التي ينتظرها قاتل الطلاب الأربعة

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الوكيل الإخباري - كشف خبير قانوني مصري تفاصيل العقوبة التي ينتظرها كريم الهواري نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، المتهم في حادث دهس 4 شباب بسيارته؛ ما أدى لوفاتهم في الحال في مشهد مؤلم أظهر السرعة الجنونية التي كان يقود بها الشاب سيارته تحت تأثير المخدر.

وأوضح الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد المحامي، أن التهمة الأولى الموجهة لـ«كريم»، هي قتل خطأ بظرفين مشددين وتكون عقوبتها، السجن لمدة 10 سنوات لأن الظرف المشدد الأول هنا قيادة تحت تأثير المخدر، وهي ثابتة عن طريق الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة المصرية ونتائج التحليل للعينات المأخوذة من المتهم، كما أن الظرف المشدد الآخر فهو التسبب في وفاة أكثر من 3 أفراد، وبالتالي تكون العقوبة مشددة وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

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ونقلت صحيفة «الوطن» عن الخبير قوله إن قضية القتل الخطأ تكون أمام محكمة الجنح، بينما تعاطي المخدرات قضية منفصلة يتم نسخها من القضية الأولى بعد ثبوتها، وتحال إلى محكمة الجنايات صاحبة الفصل فيها وتصل العقوبة فيها إلى 3 سنوات حبسًا.

 

ولفت إلى أنه في حالة تصالح أسر المتوفين مع المتهم على جريمة القتل الخطأ، فإن عقوبة تعاطي المخدرات ثابتة بقوة القانون؛ لأنه لا يجوز لأحد التصالح فيها لأنها جريمة خالصة للمتهم وثابتة من خلال عينات التحاليل التي أثبتت تعاطيه للمخدرات وحرز جوهر المخدر.

المصدر - البيان 

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