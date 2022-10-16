الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

الأحد، 16-10-2022 10:57 ص

مصر.. شخص يشعل النار بنفسه داخل دائرة حكومية لسبب غريب!

928943_0


الوكيل الإخباري - أشعل مواطن مصري النار بنفسه أثناء وجوده في مبنى حكومي، حيث جرى إسعافه ونقله إلى المستشفى.

اضافة اعلان

 

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المواطن أشعل النار في نفسه منطقة كفر الدوار بسبب الضغوط التي واجهها أثناء تسجيل طفله في إدارة التعليم، ولعدم تسليم طفله الذي يدرس في المرحلة الابتدائية الكتب المدرسية.

 

وقالت الزوجة في مقابلة إن السبب "سوء المعاملة" الذي تلقاه زوجها من مديرة المدرسة ومديرة الإدارة التعليمية، وتعرض للضرب على أيدي أمن الإدارة التعليمية، ناهيك عن ضياع ملف ابنهم من السجلات الرسمية.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم في منطقة البحيرة التابعة لكفر الدوار، قالت في بيان عبر حسابها في فيسبوك إنه تم "استبعاد مديرة المدرسة" وإحالتها للتحقيق.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5ce3165fec9c8

تركت رسالة صادمة لوالدها.. مصرية تنتحر داخل جامعة الكويت -صورة

4579822

تفحم جثث أم وأطفالها الثلاثة في حريق بالكونغو الديمقراطية

354769Image1-1180x677_d

شخص يطعن رجلا داخل مطعم في امريكا -فيديو

الطفلة٢

تفاصيل تعذيب طفل على يد زوج والدته في مصر

76884

قتل وأحرق طليقته بطريقة مروعة وماكرة في أمريكا - صورة

image (1)

جريمة مروعة تهز الهند: قتل شخصين وأكل أعضاءهما

أخبار متعلقة
الطفلة٢

تفاصيل تعذيب طفل على يد زوج والدته في مصر

284769_5_1566208537

وفاة طفلة مصرية ضربها معلمها بسبب خطأ إملائي - صورة

طفلة

التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل داخل مسكنه في مصر

Doc-P-996558-638003825874785579

بتر يدها ويد ابنها بسبب قطعة ارض في مصر - صورة

captureasasffv

قبران تفصلهما كيلومترات وجثة غير مدفونة.. نهاية مأساوية لـ 3 صيادين مصريين-فيديو

News-P-552661-637380090653526647

زوجان يعرضان طفلتهم على البيع عبر مواقع التواصل في مصر