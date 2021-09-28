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الثلاثاء، 28-09-2021 04:23 م

مصر.. شخص يهشم رأس والده بسيخ حديدي

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الوكيل الإخباري - انهال شاب مصري مدمن على المخدرات، بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، على رأس والده المسن بالضرب باستخدام سيخ حديدي، لرفضه إعطاءه المال لشراء مواد مخدرة.

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وأشار المصدر إلى أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية ، كشفت عن نشوب خلاف بين المجني عليه ونجله، بسبب رفض الوالد إعطاء الابن نقودا لشراء مواد مخدرة، مما دفع الابن إلى إلقاء والده على الأرض، ثم انهال على رأسه بالضرب باستخدام سيخ حديدي.

 

وأضاف المصدر الأمني المصري أن المتهم ترك والده على الأرض غارقا في دمائه، ولاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته.

وأشار المصدر إلى أنه عقب تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته أداة الجريمة، وعند مواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

 

المصدر - لبنان 24

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