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بيلاروس: نريد أن نكون حاضرين في أي مفاوضات مستقبلية بشأن أوكرانيا

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أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري- صرح نائب وزير خارجية بيلاروس يوري أمبرازيفيتش، بأن بلاده تعتزم المشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، وأن مصالح مينسك يجب أن توخذ بعين الاعتبار.

وأضاف خلال الاجتماع التاسع للمجلس الاستشاري لشؤون البيلاروسيين في الخارج التابع لوزارة الخارجية: "منذ البداية، اتخذ الجانب البيلاروسي خطوات لحفظ السلام لمنع التصعيد في أوكرانيا. لذلك، أعلنا منذ ذلك الحين، أننا نريد الحصول على مكان لدولتنا على طاولة مفاوضات السلام في أوكرانيا عندما تنطلق، ومن المهم بالنسبة لنا أن نحصل على ضمانات لأمننا القومي. النتائج النهائية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح بيلاروس". 

وكان مجلس الأمن البيلاروسي قد أبلغ في وقت سابق، عن تسجيل قرابة 40 استفزازا على الحدود مع أوكرانيا في عام 2024، بما في ذلك عبور الحدود إلى داخل الأراضي البيلاروسية.

وفي خطوة تراها بيلاروس منطقية في ظل محاولات الغرب جر بيلاروس نحو الحرب، أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الشهر الحالي، تعليماته للجيش بنشر نظام الصواريخ الروسي فرط الصوتي "أوريشنيك" في الجمهورية والتخطيط لاستخدامه المحتمل.

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RT

 
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