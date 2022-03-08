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الثلاثاء، 08-03-2022 07:49 ص

مصر.. يأخذ بالثأر من خلال رصاصة في الرأس بعد 6 أشهر

مس


الوكيل الإخباري - أقدم شاب مصري ملثم على قتل خفير بطلقة في الرأس، وذلك بعد 6 أشهر من مقتل والده. واتهمت عائلة المجني عليه شابًا من عائلة أولاد عمر في منشأة القناطر بارتكاب الجريمة والمباحث تلاحق المتهم لتحديده وضبطه.

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وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة كانت بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين منذ 6 أشهر، وأن والد المتهم تم قتله في الخصومة وأنه حاول أخذ الثأر من المتهمين بقتل والده أو أحد أقاربهم وأطلق النيران على الخفير ليصبح جثة هامدة.


وكان المقدم إكرامي البطرات رئيس قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بإطلاق النيران على خفير في دائرة القسم ما أدى لمصرعه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلغ وبعمل التحريات الأولية تبين أن خصومة ثأرية كانت وراء ارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.

 

البيان



 




 

 


 

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