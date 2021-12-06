وفاة هولندي حاول إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارتهم

الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة يوم الأحد بوفاة شخص هولندي بينما كان يحاول مساعدة ثلاثة من معارفه سقطت سيارتهم في خندق .



وأضافت الشرطة أن الرجل حاول سحب السيارة من الخندق في قرية هوجبلوكلاند بمساعدة جرار، لكن الجرار انقلب وسحق الرجل 25 عاما.

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ونجا الثلاثة الآخرون دون أن يصابوا بأذى بعد أن تمكنوا من الخروج من السيارة .





وهناك دورات خاصة للسائقين الذين يسعون إلى تعلم كيفية إنقاذ أنفسهم من سيارتهم إذا انتهى بهم المطاف في الماء.



المصدر - البيان