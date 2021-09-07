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الثلاثاء، 07-09-2021 10:06 ص

آثار خطيرة لكورونا على عضو مهم بالجسم

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الوكيل الاخباري- كشفت دراسة طبية حديثة، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد ينجم عنه تلف في عضو مهم بجسم الإنسان.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة الجمعية الأميركية لأمراض الكلى، فإن الأشخاص الذين يدخلون المستشفى جرّاء إصابتهم بكوفيد-19، وحتى أولئك الذين يعانون من أعراض أقل خطورة، قد يواجهون خطر التلف الدائم في الكلى.

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وحللت الدراسة الجديدة، التي استندت إلى سجلات المرضى في النظام الصحي لوزارة شؤون المحاربين القدامى، بيانات من 1.7 مليون شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس.


ووجد الباحثون أنه بعد أشهر من الإصابة الأولية، كان الناجون من كوفيد-19 أكثر عرضة لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من تلف الكلى (ضعف وظائف الكلى وحتى الفشل الكلوي المتقدم).

وكان الأشخاص الذين كانوا في أشد حالات المرض، أي الذين يحتاجون إلى رعاية وحدة العناية المركزة، أكثر عرضة لخطر تلف الكلى على المدى الطويل.

 

المصدر: لبنان 24

 

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