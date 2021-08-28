السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 28-08-2021 08:35 م

دراسة: متحور دلتا يخلف تداعيات صحية خطيرة لغير الملقحين

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الوكيل الاخباري- كشفت دراسة بريطانية، أنّ المخاطر الصحية الناجمة عن الإصابة بمتحور ”دلتا“ تزداد حدتها لا سيما بالنسبة لمن لم يتلق جرعات من اللقاح، وأنّ نسبة المرضى المصابين بهذا الصنف من فيروس كورونا، الذين نقلوا إلى المستشفى تضاعفت قياسًا بالمصابين بمتحور ”ألفا“، وفق ما نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وأوضحت الدراسة أنّ متحور ”دلتا“، وهو شكل متحور من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، وهو أكثر عدوى من المتحورات السابقة للفيروس التاجي، وأصبح الشكل السائد للفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في فرنسا مثل المصابون بمتحور ”دلتا“ 98.1% من حالات ”كوفيد-19″، التي سجلتها الصحة الفرنسية العامة في الـ3 من شهر أغسطس/آب الجاري.

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المصدر: إرم

 

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