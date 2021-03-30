أستراليا متأخرة عن خطة التطعيم بـ3.4 مليون جرعة

الوكيل الإخباري - أعطت أستراليا زهاء 600 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا وهو أقل بـ3.4 مليون جرعة عن المعدل المستهدف بـ4 ملايين جرعة الذي حدده رئيس الوزراء سكوت موريسون حتى نهاية مارس.



وقال كبير مسؤولي الصحة في أستراليا البروفيسور بول كيلي إنه تم تقديم 597 ألف جرعة من لقاح "فايزر" أو "أسترازينيكا" حتى الآن، وهذا يمثل 15٪ من الهدف الأصلي لموريسون.

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وأشار إلى أن يوم الاثنين كان يوما قياسيا للتطعيمات حيث تم تقديم 55597 لقاحا في جميع أنحاء أستراليا.



ومع ذلك من أجل الوصول إلى الهدف بنهاية أبريل، ستظل وزارة الصحة الأسترالية بحاجة إلى إعطاء 3.4 مليون جرعة خلال أربعة أسابيع أي ما يعادل 121400 حقنة في اليوم.



وقال رئيس الوزراء في يناير الماضي إنه كان يهدف إلى تلقي 4 ملايين شخص أول جرعة من اللقاح بحلول نهاية مارس، إلا أن أستراليا أخفقت في الوصول إلى هدفها بسبب مشكلات الإمداد الدولية والكوارث الطبيعية بما في ذلك فيضانات نيو ساوث ويلز ومشكلات الحجز.



المصدر : روسيا اليوم

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